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Gelire göre vergi sistemi geliyor

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Giriş: 17.09.2023 09:05
Gelir düzeyi düşük olandan daha az zenginden daha çok vergi alınmasını sağlayacak yeni sistem için çalışmalar hızlandı.
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Gelire göre vergi sistemi geliyor
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