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Fondaş medyadan Mehmet Şimşek istifa etti yalanı! Borsa İstanbul’u hedef aldılar

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Giriş: 19.08.2023 08:40
Türkiye'nin seçim sonrası yakaladığı yükseliş trendinden rahatsızlık duyanlar; spekülatif eylemlere girişti. Borsa İstanbul, rekor üstüne rekor kırarken fondaş medya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasını ortaya attı. Piyasalarda tedirginlik oluşturmaya yönelik bu iddia çok geçmeden yalanlandı. Peki neler yaşandı?
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