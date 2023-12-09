09 Aralık 2023, Cumartesi
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Fiyatlar yılı düşüşle mi kapatacak? Konut ve otomobil piyasasında yılın son fırsatları mı yaşanıyor?
Konut ve otomobil piyasasında yılın son fırsatları mı? Fiyatlar yılı düşüşle mi kapatacak? Yeni yılda beklentiler neler? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. De. Gökhan Işıl verdi.