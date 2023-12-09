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Fiyatlar yılı düşüşle mi kapatacak? Konut ve otomobil piyasasında yılın son fırsatları mı yaşanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 14:20
Güncelleme:09.12.2023 14:33
Konut ve otomobil piyasasında yılın son fırsatları mı? Fiyatlar yılı düşüşle mi kapatacak? Yeni yılda beklentiler neler? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. De. Gökhan Işıl verdi.
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