31 Mayıs 2022, Salı
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Fahiş konut fiyatına vergi freni! Ev kirasını yükseltene ceza
Kiralık konut ve satışlarının gerçek değerinin üzerinden beyan edilmesi ve internet üzerindeki satışlar üzerinden vergilendirilmesi yapılacak. İnternet üzerinden fahiş fiyatların önü kesilecek. Buralarda yer alan ilanlar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmek zorunda olacak. Herkes istediği gibi fiyat belirleyemeyecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.