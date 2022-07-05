05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT’ye 6 adımda çözüm haritası! Kesintili emeklilik masadaki seçenek

EYT’ye 6 adımda çözüm haritası! Kesintili emeklilik masadaki seçenek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 13:29
Güncelleme:05.07.2022 13:30
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için tarih verdi. EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek. Emekli olmak için yaş ve prim gün sayısı şartlarından herhangi birini tamamlamayanların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bin. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Kesintili, kısmi emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor. Bu seçeneklerde emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylık kesinti yapılıyor.

EYT'YE 6 ADIMDA ÇÖZÜM HARİTASI!

- Kapsam belirlenecek

- Emeklilik şartları tespit edilecek

- Mali boyutu hesaplanacak

- Maaş hesabı yapılacak

- Uygulama biçimi tespit edilecek

- Taslak yazılıp karar alınacak

Enflasyonla mücadelede atılan 11 adım!
Enflasyonla mücadelede atılan 11 adım!
EYT’ye 6 adımda çözüm haritası!
EYT’ye 6 adımda çözüm haritası!
60 yıl önce beton döküldü!
60 yıl önce beton döküldü!
Eline yağı alıp isyan etti!
Eline yağı alıp isyan etti!
Hangi ilin ihracatı ne kadar arttı?
Hangi ilin ihracatı ne kadar arttı?
TOGG’un görüntüsü gündeme oturdu!
TOGG’un görüntüsü gündeme oturdu!
%42.35 zam baştan sona hesaplandı!
%42.35 zam baştan sona hesaplandı!
Asgari ücret fırsatçıları!
Asgari ücret fırsatçıları!
EYT için çözüm sinyali!
EYT için çözüm sinyali!
Hükümet piyasalardaki iyileşme için tarih verdi: Yılbaşında yeni adımların etkisini göreceğiz
Hükümet piyasalardaki iyileşme için tarih verdi: Yılbaşında yeni adımların etkisini göreceğiz
Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Yüzde 42 zam yapacağız
"Yüzde 42 zam yapacağız"
Daha Fazla Video Göster