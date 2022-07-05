EYT’ye 6 adımda çözüm haritası! Kesintili emeklilik masadaki seçenek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için tarih verdi. EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek. Emekli olmak için yaş ve prim gün sayısı şartlarından herhangi birini tamamlamayanların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bin. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Kesintili, kısmi emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor. Bu seçeneklerde emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylık kesinti yapılıyor.

EYT'YE 6 ADIMDA ÇÖZÜM HARİTASI!

- Kapsam belirlenecek

- Emeklilik şartları tespit edilecek

- Mali boyutu hesaplanacak

- Maaş hesabı yapılacak

- Uygulama biçimi tespit edilecek

- Taslak yazılıp karar alınacak