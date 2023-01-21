EYT'li yüzde 30 zam alacak mı? Asgari ücretten primi yatan EYT'li ne kadar maaş alacak?

EYT yasası daha çıkmadı ama hesaplamalar şimdiden başladı. EYT şubat ayında yasalaşacak. İlk maaşlar martta alınacak. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığına yönelik haberleri yalanladı. Kurum, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aylıkların hesaplandığını, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmadığını açıkladı. Peki EYT'lilerin maaşı nasıl hesaplanacak? SGK ve Bağ-Kur'lu EYT'linin prim borçları nasıl yapılandırılacak? Vatandaş EYT'li olup olmadığını nasıl anlayacak? EYT'liye enflasyon farkı, refah payı verilecek mi? 4A, 4A ve 4B emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılıyor? Çalışma günü ve prim ödemesi neye göre değişiyor? Tüm detayları A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.

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