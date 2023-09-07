07 Eylül 2023, Perşembe
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EYT’den emekli olamayanlar dikkat! Prim borçlanmaları iade ediliyor?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta girişi olanların yüzü güldü, milyonlarca çalışana yaş şartsız emeklilik kapısı açıldı. O kapı prim gün şartı ve sigortalılık süresini dolduranlar için hala açık. Ama bir de prim gününü tamamlayamayanlar ve borçlanmasına rağmen emekli olmayanlar var. Borçlanmalarını geri almak isteyenler için, iade süreci başladı. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.