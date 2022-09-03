EYT’de prim gün sayısı nasıl hesaplanacak? Kim hangi şartlarda emekli olacak? İşte EYT’de öne çıkan formüllerden ilk detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için heyecanlı bekleyiş sürerken masadaki formüller de netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formül olduğunu belirtmiş ve detaylarını aktarmıştı. Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT İle ilgili şimdi gözler o formülün detaylarında. Peki, EYT'de prim gün sayısı nasıl hesaplanacak? Vergi uzmanı Muhammet Bayram A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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