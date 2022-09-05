EYT’de doğru bilinen yanlışlar! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Burada SSK kapsamında erkekler için 25 yılın kadınlar için de 20 yılın geçmesi ve işe girişe göre belli bir primin de tamamlanması gerekiyor.

Yasa öncesi duruma bakıldığında bile 5000 gün prim ödenmesi şartı var. Getirilen prim şartı dikkate alındığında da işe girişe göre 5000 ile 5975 gün prim gerekiyor.