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EYT'de kapsam ne olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç A Haber'de

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 13:35
Son dakika haberi... EYT düzenlemesinde sona geliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
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