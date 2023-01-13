13 Ocak 2023, Cuma
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EYT tazminatları nasıl ödenecek? EYT kredisi nasıl kullanılacak? EYT tazminat kredisinde yol haritası ne?
İşverenlere 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Peki her firma bu destek paketinden faydalanabilecek mi? EYT'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl, ne zaman olacak? Kıdem tazminatı ödememe riski var mı? EYT'de ilk maaşlar ne zaman? EYT için kullanılan kredi limitlerden düşecek mi? KGF destekli kredide limiti bulunmayanlar kredi çekebilecek mi? Merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber canlı yayınında yanıtladı.