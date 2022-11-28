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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan EYT ve sözleşmeliye kadro açıklaması

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 12:57
Son dakika EYT haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Turan, merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Turan, "Hükümetin her konuya eğilen bir tarzı var. EYT de yoluna koyacağımız konulardan bir tanesi. En kısa sürede inşallah bunun duyurusunu yapacağız. Hem EYT’nin hem taşeron tarzı kadrolaşma vardı hem de onun hayata geçeceğini söylemek isterim." ifadelerini kullandı.
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