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Ev ve arsa alacaklar dikkat! Tapuda sistem değişiyor

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Giriş: 16.11.2023 11:18
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapuda yeni dönem için düğmeye bastı. Tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye tapu" uygulaması 2024 sonunda devreye sokulacak. İşte detaylar...
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