Ev ve arsa alacaklar dikkat! Tapuda sistem değişiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapuda yeni dönem için düğmeye bastı. Tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye tapu" uygulaması 2024 sonunda devreye sokulacak. İşte detaylar...

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