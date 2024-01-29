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Ev kadınlarına emeklilik | Esnafa erken emeklilik için geri sayım

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 09:53
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emekliliğin yolunu açacak düzenleme için çalışma başlatıldığını söyledi. Bakan Işıkhan esnafa erken emeklilik için "kısa zamanda neticelendireceğiz" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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