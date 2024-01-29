29 Ocak 2024, Pazartesi
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Ev kadınlarına emeklilik | Esnafa erken emeklilik için geri sayım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emekliliğin yolunu açacak düzenleme için çalışma başlatıldığını söyledi. Bakan Işıkhan esnafa erken emeklilik için "kısa zamanda neticelendireceğiz" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.