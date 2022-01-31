Erzurum’da jeotermal serada domates üretilecek! Türkiye’nin en yüksek rakımında üretim

Erzurum'da termal destekli domates seraları ile Türkiye'nin en yüksek rakımında domates yetiştirilecek. Son 19 yılda Erzurum'da inşa edilen 22 sulama tesisiyle 386 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Erzurum'da zirai topraklar daha bereketli hale geldi. Çiftçiler için yıllık 580 milyon 230 bin lira ilave zirai gelir artışı sağlandı. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Başkanı Hasan Ali Kayabaşı anlattı.

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