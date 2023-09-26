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Enerjide söz sahibi olma hedefi! İsrail sondaj masada, Iğdır-Nahçıvan gaz hattının temeli atıldı
Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın değerlendirmeleri
"Önceden beri doğal gaz ve petrol dünyanın gündemini tutan ve yön veren 2 önemli enerjisi emtiasıdır. Son zamanlarda doğal gaz bir adım daha öne çıktı. Nahçıvan'da çok stratejik bir adım atıldı. Gaz hattının temelinin atılması ileri de çok değerlenecek bir adım. Azerbaycan kendisinin bir parçası olan Nahçıvan'a Türkiye üzerinden güvenli bir hat sağlamış oldu ve gaz tedariği yapacak. Burada arz güvenliği ve taşıma yollarındaki güvenlik de çok önemli.
Bölgede sanayi yatırımlarının artması için ucuza enerji ihtiyacı var. Buradan hattan sağlanacak gaz ile elektrik üretimi yapılacak ve önemli bir hamle yapılmış oldu. Bunlar ileriye dönük çok ciddi adımlar. Bölgede diğer enerji kaynakları için de tesisler yapılacak. Türkiye enerji teknolojilerini üretin bir ülke oldu ve bu konuda önemli yatırım projeleri var. Türkiye ve Azerbaycan tek bir ülke gibi yatırımları ortak yapıyor ve adımlarını ortak olarak atıyor.
Son 10 yıl içerisinde Doğu Akdeniz'de çok önemli keşiflere imza atıldı. İsrail bölgesinde 3,5 trilyon metreküplük bir doğal gaz keşfi yapıldı. Aynı zamanda 1,07 milyar varillik petrol keşfi var. Bölgede daha keşfedilecek yerler var. Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacı 55 milyar metreküp buradaki keşfin büyüklüğünü daha iyi anlayabiliriz. Sadece İsrail değil Mısır'da Nil Deltası'nda 6,5trilyon metreküplük bir keşfe imza attı. Bunun yanında 1,08 milyar varillik bir petrol keşfi var Mısır'ın bu bölgede. Yani bölgede 10 trilyon metreküpü geçen bir rezerv var.
Mısır ve İsrail gazlarını taşımak için bir proje ortaya koydu ancak bu çok pahalı olduğu için vazgeçildi. Burada Türkiye'nin çok önemli bir hamlesi oldu Libya ile ekonomik münhasır bölge anlaşması imzaladı. Türkiye ve Libya'nın izini olmadan bu hattın oluşması mümkün değildi ve East Med projesi ortadan kalktı. Buradan çıkacak gazın Türkiye üzerinden devam ettirilmesi oldukça önemli ve bu ülkeler için daha karlı. Mısır hatların kurulması için hazır durumda."
IĞDIR-NAHÇIVAN GAZ HATTI PROJESİ
- YILLIK 500 MİLYON METREKÜP GAZ TAŞIMA KAPASİTESİ
- 500 BİN NÜFUSLU NAHÇIVAN'IN DOĞALGAZ İHTİYACI KARŞILANACAK
- TÜRKİYE BÖLÜMÜ 85 KM UZUNLUĞUNDA
- HAT AVRUPA'NIN DA ENERJİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
İSRAİL İLE ORTAK SONDAJ PLANI
- DOĞU AKDENİZ GAZININ TÜRKİYE'DEN TAŞINMASI PLANLANIYOR
TAMAR VE LEVIATHAN - DOĞALGAZ SAHALARI
TÜRKİYE
KKTC
GKRY
CEYHAN LİMANI - İSRAİL'İN PLANLADIĞI BORU HATTI
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