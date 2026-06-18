En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kök maaş tablosu

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz 2026 zammı için geri sayım başladı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonların cebine girecek rakamlar büyük oranda şekillendi. Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle kesinleşecek zam oranları öncesinde, emeklilere verilen ek ödeme miktarları ve kök maaş hesaplamaları tek tek ortaya çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında emeklilerin merakla beklediği o kritik tabloyu ve zamlı maaş kalemlerini detaylarıyla paylaştı.