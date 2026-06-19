En düşük emekli aylığına ikinci zam: Düzenleme ne zaman yasalaşacak?

Yıl bitmeden en düşük emekli aylığına ikinci zam gündemde... SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile netlik kazanacak. Eğer tahminler tutarsa, yüzde 18 civarında zam bekleniyor. Ancak bu zam bile kök maaşı 16 bin 250 liranın altında olan emeklilerin maaşını, 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamıyor. Yani sıfır zam riski var. İşte bu riski gören AK Parti, en düşük emekli aylığını artırmak için hazırlıklara başladı bile.