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Emlak konut kampanyası belli oldu

Emlak konut kampanyası belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 15:54
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün konut sektörüne yönelik iki yeni kampanyanın müjdesini vermişti. Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut kampanyasının 81 ilde yıl sonunda başlatılacağını açıklayan Bakan Kurum, emlak konut kampanyasını da duyurmuştu. Detayları uzman isim A Haber'de değerlendirdi.
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Emlak konut kampanyası belli oldu
Emlak konut kampanyası belli oldu
Emlak konut kampanyası belli oldu
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