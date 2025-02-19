Emlak konut kampanyası belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün konut sektörüne yönelik iki yeni kampanyanın müjdesini vermişti. Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut kampanyasının 81 ilde yıl sonunda başlatılacağını açıklayan Bakan Kurum, emlak konut kampanyasını da duyurmuştu. Detayları uzman isim A Haber'de değerlendirdi.

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