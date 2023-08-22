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Emitia hisseleri kıymete biniyor! Emtiada kıtlık dönemine mi giriliyor?

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Giriş: 22.08.2023 16:24
Yaşanan küresel sıkıntılar emtiaya olan talebi daha da artırıyor. Böylelikle emtia üreticisi şirketler de daha kıymetli hale geliyor. Peki hangi emtialar ön planda? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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