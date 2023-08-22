Emitia hisseleri kıymete biniyor! Emtiada kıtlık dönemine mi giriliyor?

Yaşanan küresel sıkıntılar emtiaya olan talebi daha da artırıyor. Böylelikle emtia üreticisi şirketler de daha kıymetli hale geliyor. Peki hangi emtialar ön planda? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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