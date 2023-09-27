EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler

Emekli zammına ilişkin son kulisler neler? Maaşlara zamlar ne zaman yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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