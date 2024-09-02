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Emeklilik sistemi yenileniyor!

Emeklilik sistemi yenileniyor!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 14:29
Milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayarken yeni yapılacak düzenleme ile sistem baştan aşağıya yenileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz anlattı.
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