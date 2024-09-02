Emeklilik sistemi yenileniyor!

Milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayarken yeni yapılacak düzenleme ile sistem baştan aşağıya yenileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz anlattı.

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