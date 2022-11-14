Emeklilerin ek gösterge artışı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge düzenlemesinin Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girmesinin ardından kamuda yeni bir dönem başlayacak. Peki emeklilerin ek göstergesi ne kadar artacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

İŞTE EK GÖSTERGENİN ETKİSİ

Unvan Yeni ek gösterge Yeni emekli maaşı Yeni ikramiye

Genel müdür 7.000 20.311 432.118

Daire başkanı 4.200 13.386 357.558

Avukat 3.600 9.722 350.552

İstatistikçi 3.600 9.833 354.555

İl müdür yrd. 3.600 9.833 354.555

Polis 3.600 9.864 354.803

Bölge müdür yrd. 3.600 9.864 354.803

İlçe müdürü 3.600 9.864 354.803

Bekçi 1. derece 3.600 9.833 354.555

Öğretmen 3.600 9.722 350.552

Hemşire 3.600 9.722 350.552

Din görevlisi 3.600 9.722 350.552

NOT: Emekli maaşları 30 hizmet yılı üzerinden hesaplanmıştır.