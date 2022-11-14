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Emeklilerin ek gösterge artışı ne kadar olacak?
İŞTE EK GÖSTERGENİN ETKİSİ
Unvan Yeni ek gösterge Yeni emekli maaşı Yeni ikramiye
Genel müdür 7.000 20.311 432.118
Daire başkanı 4.200 13.386 357.558
Avukat 3.600 9.722 350.552
İstatistikçi 3.600 9.833 354.555
İl müdür yrd. 3.600 9.833 354.555
Polis 3.600 9.864 354.803
Bölge müdür yrd. 3.600 9.864 354.803
İlçe müdürü 3.600 9.864 354.803
Bekçi 1. derece 3.600 9.833 354.555
Öğretmen 3.600 9.722 350.552
Hemşire 3.600 9.722 350.552
Din görevlisi 3.600 9.722 350.552
NOT: Emekli maaşları 30 hizmet yılı üzerinden hesaplanmıştır.