Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Bakan Işıkhan, "Emeklinin refahını artırmak için projeler sürecek." ifadelerini kullandı. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaşı nasıl hesaplanır? Kim, ne kadar kök maaş alacak? Yeni kök maaşlar e-Devlet'ten nasıl görülür? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.

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