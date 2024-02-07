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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 13:55
Bakan Işıkhan, "Emeklinin refahını artırmak için projeler sürecek." ifadelerini kullandı. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaşı nasıl hesaplanır? Kim, ne kadar kök maaş alacak? Yeni kök maaşlar e-Devlet'ten nasıl görülür? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.
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