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Emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi: Tam nokta atışı yapmak gerekirse…

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 11:54
Güncelleme:10.07.2024 11:55
En düşük emekli maaşının iyileştirilmesi için nasıl bir çalışma yapılıyor? Ek zam yapılacak mı? Masada hangi rakamlar var? Olası zamdan kimler faydalanacak? Emekli maaşı zammına ilişkin son kulisler neler? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Ne kadar emekli maaşı alırım?” sorusunu yanıtını hesaplamalarla anlattı.
Emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verdi EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? RAKAM VERDİ

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