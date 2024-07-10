10 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi: Tam nokta atışı yapmak gerekirse…
En düşük emekli maaşının iyileştirilmesi için nasıl bir çalışma yapılıyor? Ek zam yapılacak mı? Masada hangi rakamlar var? Olası zamdan kimler faydalanacak? Emekli maaşı zammına ilişkin son kulisler neler? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Ne kadar emekli maaşı alırım?” sorusunu yanıtını hesaplamalarla anlattı.