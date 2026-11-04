ABD seçimlerinin piyasalara etkisini Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi!

ABD'deki seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündeminde. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, seçim sonuçlarının dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri üzerindeki etkilerine ve yatırımcıların altına artan ilgisine dikkat çekti. Erdem, seçim sonuçlarının altın, petrol, döviz ve borsa üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken Türkiye piyasalarındaki gelişmeleri de yorumladı.