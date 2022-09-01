01 Eylül 2022, Perşembe
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Ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak! Çalışmalar 24 saat devam ediyor
Tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda çalışmalarda sona gelindi. Baraj su tutma işlemi için ilçenin taşınmasını bekliyor.