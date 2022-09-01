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Videolar Ekonomi Videoları Ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak! Çalışmalar 24 saat devam ediyor

Ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak! Çalışmalar 24 saat devam ediyor

İHA
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Giriş: 01.09.2022 11:14
Tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda çalışmalarda sona gelindi. Baraj su tutma işlemi için ilçenin taşınmasını bekliyor.
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