Ekonomide son bir haftada büyük hareketlilik | Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Ekonomide son 1 haftada 500 liralık hareketlilik yaşandı. Piyasaların gözü perşembe günü Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör son gelişmeleri değerlendirdi ve perşembe günkü toplantıya dair beklentilerini A Haber canlı yayınında anlattı. Güngör, Merkez Bankası'nın faiz kararında sadeleşmeye gitmesi durumunda döviz kurundaki düşüşün süreceğine dikkat çekti.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayında değerlendirdi. Güngör, piyasalarda son bir hafta da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından peş peşe gelen olumlu sinyallerin devam edeceğini söyledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Güngör, Merkez Bankası yeni başkanı eşliğinde perşembe günü toplanıp ilk kararını açıklayacağını ve piyasaların ise gözünün bu kararda olduğunu belirtti. "Perşembe günü Merkez Bankası'nın toplantısı sınama testi olacak. Hem ekonomi alanında yeni dönemin şifreleri hem de hukuki alanda verilen mesajlar çok önemli. Başkan Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanındaki reformlardan bahsetmişti. Özellikle perşembe günü çıkacak sonuçlar çok önemli. Faiz artışında ziyade sadeleştirme bekleniyor. Merkez Bankası bir sadeleşme adımı atar, tek bir faiz sistemine geçerse bu piyasada daha olumlu algılanacaktır. Borsa'da bu tip bir kararın yükseliş, döviz kurlarında düşüş anlamında perşembe gününden sonra daha etkili olacağını bekliyorum." ifadelerini kullandı.