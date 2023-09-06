06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İstihdam, KKM hesapları, enflasyon, cari açık...

Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İstihdam, KKM hesapları, enflasyon, cari açık...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2023 15:25
Ekonomide tüm gözler Orta Vadeli Program'a (OVP) döndü. Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritasının çizileceği Orta Vadeli Program, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, enflasyonda hedefin tek hane olduğu vurgusunu bir kez daha yineledi. OVP ile 3 yılda istihdama 2,7 milyon yeni iş gücü kazandırmayı hedeflediklerini de açıklayan Erdoğan, cari işlemler dengesinde ise açık oranının yüzde 4'ten 2'ye ineceğini aktardı. Başkan Erdoğan Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili de açıklama yaparken, "Türk lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi!
Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi!
Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
OVP’de neler olacak?
OVP'de neler olacak?
Ek MTV ödemesinde son gün
Ek MTV ödemesinde son gün
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
OVP bugün saat kaçta açıklanacak?
OVP bugün saat kaçta açıklanacak?
Borsada yatırımcı sayısı rekor tazeledi!
Borsada yatırımcı sayısı rekor tazeledi!
Tarım Kredi’de okula dönüş indirimi
Tarım Kredi'de okula dönüş indirimi
Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı ne kadar olacak?
Altında yön ne olacak?
Altında yön ne olacak?
Hamsi ne kadar? İşte balık fiyatları...
Hamsi ne kadar? İşte balık fiyatları...
OVP yarın açıklanıyor! Neler olacak?
OVP yarın açıklanıyor! Neler olacak?
Daha Fazla Video Göster