06 Eylül 2023, Çarşamba
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Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İstihdam, KKM hesapları, enflasyon, cari açık...
Ekonomide tüm gözler Orta Vadeli Program'a (OVP) döndü. Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritasının çizileceği Orta Vadeli Program, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, enflasyonda hedefin tek hane olduğu vurgusunu bir kez daha yineledi. OVP ile 3 yılda istihdama 2,7 milyon yeni iş gücü kazandırmayı hedeflediklerini de açıklayan Erdoğan, cari işlemler dengesinde ise açık oranının yüzde 4'ten 2'ye ineceğini aktardı. Başkan Erdoğan Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili de açıklama yaparken, "Türk lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız." dedi.