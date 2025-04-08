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Don vakaları Tarım Bakanlığını harekete geçirdi! Limon ihracatı durduruldu

Don vakaları Tarım Bakanlığını harekete geçirdi! Limon ihracatı durduruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 12:20
Son dönemde Türkiye'nin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak limon ihracatı 8 Nisan'dan yani bugünden itibaren geçici süreyle durduruldu. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı’nın sunduğu Ajans Bugün’e konuk olan Takvim gazetesi Genel Yayın yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
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Don vakaları Tarım Bakanlığını harekete geçirdi! Limon ihracatı durduruldu
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