24 Kasım 2021, Çarşamba
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Dolar’ın gerçek değeri ne? Neden yükseliyor? | Ekonomik darbe girişimi
Türkiye üzerinde kimler oyun oynuyor? Kur üzerinden ekonomiye darbe girişiminin perde arkasında ne var? Ekonomik bağımsızlığımız neden hedefte? Veriler neyi gösteriyor? Ekonomistler ne diyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.