24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Dolar’ın gerçek değeri ne? Neden yükseliyor? | Ekonomik darbe girişimi

Dolar’ın gerçek değeri ne? Neden yükseliyor? | Ekonomik darbe girişimi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2021 10:22
Türkiye üzerinde kimler oyun oynuyor? Kur üzerinden ekonomiye darbe girişiminin perde arkasında ne var? Ekonomik bağımsızlığımız neden hedefte? Veriler neyi gösteriyor? Ekonomistler ne diyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Dolar’ın gerçek değeri ne? DOLAR'IN GERÇEK DEĞERİ NE?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni nesil savaş aracı! Her şeyi böyle itiraf etti
Yeni nesil savaş aracı! Her şeyi böyle itiraf etti
Dolar’ın gerçek değeri ne?
Dolar’ın gerçek değeri ne?
Türkiye ekonomisi saldırıların hedefinde
Türkiye ekonomisi saldırıların hedefinde
İsviçreli ekonomistten kur yorumu
İsviçreli ekonomistten kur yorumu
Ünlü ekonomist TL’ye karşı yapılan manipülasyonu grafiklerle anlattı
Ünlü ekonomist TL'ye karşı yapılan manipülasyonu grafiklerle anlattı
Ekonomiye kur üzerinden saldırı!
Ekonomiye kur üzerinden saldırı!
Merkez’in kur açıklaması ne anlama geliyor?
Merkez'in kur açıklaması ne anlama geliyor?
Kur üzerinden yürütülen bir operasyon mu var?
Kur üzerinden yürütülen bir operasyon mu var?
Türkiye’nin en büyük 2. sulama projesi!
Türkiye’nin en büyük 2. sulama projesi!
Faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi?
Faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi?
Fabrikaların zam oyunu! Vatandaşa düşman oldular
Fabrikaların zam oyunu! Vatandaşa düşman oldular
İşte indirimli kredi faiz hesabı
İşte indirimli kredi faiz hesabı
Daha Fazla Video Göster