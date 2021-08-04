04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Dolar düşüyor! Altında beklenti ne? Gram altın, çeyrek altın, ons altın... İşte piyasalarda son durum

Dolar düşüyor! Altında beklenti ne? Gram altın, çeyrek altın, ons altın... İşte piyasalarda son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 09:47
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul’da son durum ne? Dolarda düşüş sürecek mi? Euro ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Altın alımı için doğru zaman ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolar düşüyor! Altında beklenti ne?
Dolar düşüyor! Altında beklenti ne?
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?
Prim borçlarına erteleme kararı
Prim borçlarına erteleme kararı
Pazarlık masası kuruldu! Talepler neler?
Pazarlık masası kuruldu! Talepler neler?
Emsal karar! Artık bankalar düşünsün
Emsal karar! Artık bankalar düşünsün
İhracatta Temmuz rekoru
İhracatta Temmuz rekoru
Memur zammı görüşmeleri başladı
Memur zammı görüşmeleri başladı
Milyonları ilgilendiriyor! A Haber'de yanıtladı
Milyonları ilgilendiriyor! A Haber'de yanıtladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Pazarlık masası kuruluyor!
Pazarlık masası kuruluyor!
Daha Fazla Video Göster