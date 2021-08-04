04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Dolar düşüyor! Altında beklenti ne? Gram altın, çeyrek altın, ons altın... İşte piyasalarda son durum
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul’da son durum ne? Dolarda düşüş sürecek mi? Euro ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Altın alımı için doğru zaman ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.