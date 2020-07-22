Milli enerji için büyük teknoloji hamlesi! Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikası açılıyor

Kalyon Enerji’nin Ankara’da kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası Ağustos’ta üretime başlayacak. Yıllık 500 megawatt üretim kapasitesine sahip olacak fabrika her yıl yüz milyonlarca dolarlık bir ithalatın da önüne geçmiş olacak. Fabrikada tüm dünyanın Çin’den ithal ettiği ve güneş panelinin en önemli parçası olan ingot üretimi de yapılacak. Fabrika ile ilgili bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurulan tesiste bin 400 kişiyi istihdam edeceklerini söyledi.

Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası Ağustos'ta üretime başlayacak. Yıllık 500 megawatt üretim kapasitesine sahip olacak fabrika her yıl yüz milyonlarca dolarlık bir ithalatın da önüne geçmiş olacak. Fabrikada tüm dünyanın Çin'den ithal ettiği ve güneş panelinin en önemli parçası olan ingot üretimi de yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEŞRİFLERİYLE AÇILACAK

Fabrika ile ilgili bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, "İngot wafer hücre ve modül hatlarının da makine hatları kuruldu ve tamamlandı. En kısa zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

400 KİŞİYE İSTİHDAM

Kalyoncu, 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurulan tesiste bin 400 kişiyi istihdam edeceklerini söyledi. Yıllık panel üretim kapasitesi ise 500 megawatt olacak. Kalyoncu, "Tüm güneş enerjisi panel sisteminin entegre olarak üretildiği, yani 4 ayrı fabrikanın tek çatı altında toplandığı 100 bin metrekare alanda kurulmuş olan büyük bir üretim tesisi." dedi.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK KABİLİYETLER KAZANDIRACAK

Proje direktörü Peter Fath, "Bu çok önemli bir teknoloji. Böyle bir teknolojiyi elde ütmek Türkiye'ye ülke olarak büyük kabiliyetler kazandıracaktır. Dünya pazarında rekabet açısından da önemli." şeklinde konuştu.

Haluk Kalyoncu fabrikayı bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü olarak nitelendiriyor. AR-GE'ye çok ciddi yatırım yapılıyor. Çok sayıda üniversite ile de iş birliği. Kalyoncu, "2 bin 500 metrekare AR-GE merkezi oluşturduk. Sebebi panel üretimindeki verimliliğin artması. Bugünkü panellerimiz yaklaşık 385 watt enerji üretiyor bir modül. Bunu 500 watta çıkarmanın hedefi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

400 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Kalyoncu, "500 megawatt panel ithalatı demek yaklaşık 350 milyon dolar ithalat anlamına geliyor pazar payı ile beraber. Üretimle birlikte burada ciddi anlamda ihracat yapma fırsatı ortaya çıkıyor ve ithalat ikamesi gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi. Santralde üretilecek elektrik sayesinde cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak.