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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışı öncesi önemli açıklamalar

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Giriş: 19.08.2020 13:03
Güncelleme:19.08.2020 13:07
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Enerji’nin Ankara Sincan’da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı bugün törenle açıyor. Dev yatırım toplam bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, A Para canlı yayınında açılışı yapılacak olan fabrika hakkında açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, "Bu yaptığımız yatırımla gerçekten gurur duyuyoruz. İnşallah milletimizde yaptığımız işten gurur duyacak. Ülkemize çok şeyler katacağız bizim hedefimiz katma değeri yüksek teknoloji üretmek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı bugün törenle açıyor. Dev yatırım toplam bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, A Para canlı yayınında açılışı yapılacak olan fabrika hakkında açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, "Bu yaptığımız yatırımla gerçekten gurur duyuyoruz. İnşallah milletimizde yaptığımız işten gurur duyacak. Ülkemize çok şeyler katacağız bizim hedefimiz katma değeri yüksek teknoloji üretmek." ifadelerini kullandı.

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Milli enerji için büyük teknoloji hamlesi! Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikası açılıyor MİLLİ ENERJİ İÇİN BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ! KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI AÇILIYOR

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