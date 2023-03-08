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Deprem bölgesinde destek paketi! Esnafa hayata dönüş desteği

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 09:58
11 il ve Sivas Gürün ilçesini kapsayacak destek paketinden 6 Şubat itibariyle bölgede faaliyette olan esnaf yararlanacak.  Esnaf 250 bin lira kredi alacak. Faizin yüzde 50'sini Hazine karşılayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.
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