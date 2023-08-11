Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle önemli bir zirveye imza attı. Burada açıklamada bulunan Yılmaz, ekonomik iyileşmeye dair olumlu mesajlar vererek, “2026 perspektifinde hatırlayacağımız, orta vadeli programımızın hedefi tek haneli bir enflasyona ülkemizi ulaştırmak. Bu çerçeveyi Merkez Bankasıyla birlikte hükümetimiz hedef birliği içinde ortaya koyacaktır" dedi. Yılmaz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada konut arzının önemine vurgu yaparak, "İlk konut edinimini destekleyeceğiz." dedi.

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