Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine sonrası flaş açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamının desteklenmesi projesi ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri ise ağustosta başlayacak ve 12 ay sürecek.

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