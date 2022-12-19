Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ASGARİ ÜCRET açıklaması! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili kritik görüşme yarın. Bayburt'ta esnafla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücretle ilgili konuştu, "Hem işçilerin hem de işverenin beklentilerini karşılayacak bir kararın çıkacağını ümit ediyorum" dedi.

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