19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ASGARİ ÜCRET açıklaması! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ASGARİ ÜCRET açıklaması! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2022 16:09
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili kritik görüşme yarın. Bayburt'ta esnafla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücretle ilgili konuştu, "Hem işçilerin hem de işverenin beklentilerini karşılayacak bir kararın çıkacağını ümit ediyorum" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret açıklaması
Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu!
Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu!
Yerin altında yatan cevher
Yerin altında yatan cevher
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Orta gelire konut kampanyası! İşte detaylar...
Orta gelire konut kampanyası! İşte detaylar...
Vatandaşa enerji desteği 205 milyar TL
Vatandaşa enerji desteği 205 milyar TL
EYT’de takvim belli oldu! İşte ilk maaşın yatağı tarih
EYT’de takvim belli oldu! İşte ilk maaşın yatağı tarih
Çok yakınım deyip açıkladı
"Çok yakınım" deyip açıkladı
A Haber Gabar’daki petrol sahasında
A Haber Gabar'daki petrol sahasında
Flaş altın tahmini: 2023 yılı...
Flaş altın tahmini: 2023 yılı...
THY 3 bin 800 yeni personel alacak
THY 3 bin 800 yeni personel alacak
Eyt ve asgari ücret açıklaması
Eyt ve asgari ücret açıklaması
Daha Fazla Video Göster