Fahiş aidatlara son! Kira kadar aidat dönemi bitiyor

Giriş: 22.11.2025 09:28
Son dönemin en büyük şikayet konularından biri de fahiş site aidatları. Bazı sitelerde aidat bedellerinin kirayı geçtiğini biliyoruz. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslak sonunda tamamlandı. Meclis’e sunulan yasa tasarısına göre aidatlara zam yapmak oldukça zorlaşacak. Artışlar TÜFE’yi geçemeyecek.
