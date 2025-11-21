Gençlere kredi desteği yeni yılda artacak

İstanbul'da SETA tarafından “Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda sağlanan kredi desteğinin yeni yılda artacağını vurguladı, "18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya destek verilecek." dedi.

