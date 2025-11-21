Gençlere kredi desteği yeni yılda artacak

21 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:12
İstanbul'da SETA tarafından “Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda sağlanan kredi desteğinin yeni yılda artacağını vurguladı, "18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya destek verilecek." dedi.
