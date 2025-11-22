Asgari ücret maratonu başlıyor! Enflasyon verileri belirleyici olacak

Asgari ücret için süreç resmen başlıyor. Milyonlarca asgari ücretli 2026 zam oranını heyecanla bekliyor. Halihazırda net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artırılacağı aralık ayında yapılacak görüşmelerle belirlenecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

