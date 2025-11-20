20 Kasım 2025, Perşembe

Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı! Gelecek yıl hayata geçirilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 09:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, aylık geliri belirli bir seviyenin altında kalan ailelere düzenli destek verilmesine yönelik çalışma başlatıldı. 'Vatandaşlık Maaşı' olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
