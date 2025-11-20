20 Kasım 2025, Perşembe
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı! Gelecek yıl hayata geçirilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, aylık geliri belirli bir seviyenin altında kalan ailelere düzenli destek verilmesine yönelik çalışma başlatıldı. 'Vatandaşlık Maaşı' olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.