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Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor! Tamamlayıcı emeklilik sistemi detayları

Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor! Tamamlayıcı emeklilik sistemi detayları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 10:12
Güncelleme:27.02.2025 10:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre konuşmasında değindiği ikinci emeklilik sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra maaşın düşmesinin önüne geçilecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Çalışana çifte emeklilik! Detaylar belli olmaya başladı ÇALIŞANA ÇİFTE EMEKLİLİK! DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

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Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor! Tamamlayıcı emeklilik sistemi detayları
Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor
Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor
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