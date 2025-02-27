27 Şubat 2025, Perşembe
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Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor! Tamamlayıcı emeklilik sistemi detayları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre konuşmasında değindiği ikinci emeklilik sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra maaşın düşmesinin önüne geçilecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.