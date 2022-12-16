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BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan A Haber'de! Türkiye’den tarihi hamle... MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARI MEYVESİNİ VERDİ

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 12:48
Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan A Haber'de açıklamalarda bulundu. Özcan "Ülkemizin arz güvenliğine muhteşem bir katkı sağlayacak" dedi. Öte yandan uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
BOTAŞ Genel Müdürü A Haberde BOTAŞ GENEL MÜDÜRÜ A HABER'DE

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