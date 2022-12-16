BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan A Haber'de! Türkiye’den tarihi hamle... MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARI MEYVESİNİ VERDİ

Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan A Haber'de açıklamalarda bulundu. Özcan "Ülkemizin arz güvenliğine muhteşem bir katkı sağlayacak" dedi. Öte yandan uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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