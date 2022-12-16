BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan A Haber'de! Türkiye’den tarihi hamle... MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARI MEYVESİNİ VERDİ
Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan A Haber'de açıklamalarda bulundu. Özcan
"Ülkemizin arz güvenliğine muhteşem bir katkı sağlayacak" dedi. Öte yandan uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 16.12.2022
12:27 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
13:19
Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, konu ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Özcan,
"Kış tüketiminin dörtte birini tek başına karşılayacak. Ülkemizin arz güvenliğine muhteşem bir katkı sağlayacak." dedi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bizim için şu anda heyecan ve enerji zirvede. Bugün bizim için çok özel bir gün. Ülkemize çok güzel ve nadide bir eser kazandırıyoruz. Bu tesis pek çok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Temel fonksiyonları ile değerlendirdiğimizde ülkemizin arz güvenliği için muhteşem bir katkısı olacak. 2007 yılında ilk kez devreye giren tesisimiz 1,6 milyar metreküp kapasiteye sahipti. Son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte 4,6 milyar metreküplük düzeye çıkardık.
İstanbul'daki konutların 1 yıllık tüketimine karşılık gelen bir rakamdır. Ve Türkiye'nin toplam tüketimine baktığımızda yaklaşık olarak yüzde 8'lik bir karşılama oranı var. Bu oldukça önemli bir rakam. Özellikle tüketimin zirve yaptığı kış periyodunda günlük tüketimlerimizin 300 milyon metreküpü bulduğu günlerde bu tüketimin dörtte birini tek başına karşılayabilecek bir alt yapıya ülkemizi kavuşturmuş oluyoruz. Depolamanın dünya literatürüsünde çok temel karşılığı arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Özellik pik tüketimin gerçekleştiği dönemlerde bu oldukça önemli bir hadisedir.
Depolar sayesinde bu artış dönemlerini rahatlıkla atlatırsınız. Onun dışında eğer bir üretici ülkeyseniz üretim ve tüketim arasındaki dengesizliği bu tarz depolarla giderirsiniz. Bunun dışında bizim açımızdan en büyük fayda bizim gibi yoğun enerji ithalatçısı olan ülkelerde özellikle gazın tüketimin düşün olduğu dönemlerde düşen fiyatından istifade etmek suretiyle ucuz dönemde depolayıp talebin arttığı pahalı dönemde kullanmak gibi çok önemli bir ekonomik fonksiyonu vardır.