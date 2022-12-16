BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan A Haber’de! Türkiye’den tarihi hamle... MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARI MEYVESİNİ VERDİ

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bizim için şu anda heyecan ve enerji zirvede. Bugün bizim için çok özel bir gün. Ülkemize çok güzel ve nadide bir eser kazandırıyoruz. Bu tesis pek çok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Temel fonksiyonları ile değerlendirdiğimizde ülkemizin arz güvenliği için muhteşem bir katkısı olacak. 2007 yılında ilk kez devreye giren tesisimiz 1,6 milyar metreküp kapasiteye sahipti. Son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte 4,6 milyar metreküplük düzeye çıkardık.