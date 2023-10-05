Borsada yükseliş trendi devam eder mi? 6-7 milyarlık halka arzlar geliyor! SPK Başkanı yatırımcıları uyardı

Borsada yükseliş trendi devam eder mi? Halka arz nedir? BIST 100 endeksindeki rekorları halka arzlar mı sağlıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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