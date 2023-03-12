Borçlar siliniyor! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar dahil birçok madde yer alıyor. Peki hangi borçlar silinecek?