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BES'te yeni dönem! Kısmi ödeme şartları neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 11:59
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Peki kısmi ödeme şartları neler? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
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