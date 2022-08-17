17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Benzine indirim geliyor! Motorin zammı iptal olacak mı? İşte İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bu gece benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Ayrıntıları A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.