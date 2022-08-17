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Benzine indirim geliyor! Motorin zammı iptal olacak mı? İşte İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 16:26
Güncelleme:17.08.2022 16:30
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bu gece benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Ayrıntıları A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.
Petrolde sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? PETROLDE SERT DÜŞÜŞ! BENZİN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

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