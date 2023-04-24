24 Nisan 2023, Pazartesi
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Bayramda çalışana ek ödeme! Mesai nasıl hesaplanıyor? İşte örnek hesaplama
Bayramda çalışanlar ne kadar ek ücret alacağını merak ediyor. Peki ek ödeme nasıl hesaplanır? Bayramda çalışan bir asgari ücretli kaç lira ek ödeme alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.