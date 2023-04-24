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Bayramda çalışana ek ödeme! Mesai nasıl hesaplanıyor? İşte örnek hesaplama

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 10:23
Bayramda çalışanlar ne kadar ek ücret alacağını merak ediyor. Peki ek ödeme nasıl hesaplanır? Bayramda çalışan bir asgari ücretli kaç lira ek ödeme alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Bayramda çalışana ek ödeme! İşte hesaplama BAYRAMDA ÇALIŞANA EK ÖDEME! İŞTE HESAPLAMA

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